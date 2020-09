EU-sjef varslar skjerpa klimamål og grøn veg ut av krisa

utenriks

Grøn og digital omstilling har vore eit mantra for Ursula von der Leyen sidan ho tiltredde i fjor, og det var òg hovudbodskapen då ho onsdag heldt sin først tale om tilstanden i unionen.

Som venta tok ho til orde for ei monaleg skjerping av EUs klimaambisjonar i det kommande tiåret og sa EU må kutte klimautsleppa med 55 prosent innan 2030, mot målet på 40 prosent i dag.

– Vi må gå raskare, og vi må gjere ting betre. Klarer vi dette målet, viser utrekningane våre at vi vil vere i rute til å oppnå klimanøytralitet innan 2050 og oppfylle forpliktingane våre i Parisavtalen, sa von der Leyen.

Norsk glede

Dei nye signala vart godt mottekne av vår eigen klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Noreg har gjentekne gonger oppmoda EU til å heve ambisjonane sine til 55 prosent. Både statsminister Erna Solberg og eg har teke dette opp med kommisjonen fleire gonger. Eg er glad for å sjå at kommisjonen no foreslår same tal som vi har argumentert for, seier Rotevatn.

– Kommisjonsforslaget til forsterka klimamål for 2030 er ei svært god nyheit for klimaet i verda, legg han til.

– Ein sterkare helseunion

I talen til EU-parlamentet kom von der Leyen naturleg nok òg inn på koronapandemien og minte om at han langt frå er over.

– Det europeiske folket lir framleis, sa ho og tok til orde for sterkare helsesystem og betre samarbeid.

– For meg er det krystallklart – vi treng å byggje ein sterkare europeisk helseunion. Og vi er nøydde til å styrkje kriseberedskapen og styringa vår av grenseoverskridande helsetruslar.

Von der Leyen kunngjorde skipinga av eit eige byrå for biomedisinsk avansert forsking og utvikling, som skal heite Barda. EU-kommisjonen foreslår òg å auke løyvingane til EUs helseprogram, og dessutan å halde eit globalt helsetoppmøte i Italia neste år.

Grøne obligasjonar

EU-landa er allereie samde om eit gigantisk atterreisingsfond for å få økonomien på fote etter krisa. Det skal behandlast i parlamentet denne hausten, og von der Leyen vil setje eit grønt stempel på gjenreisinga.

Ho foreslår å bruke heile 37 prosent av krisepakken på 750 milliardar euro på EUs grøne giv. Og 30 prosent av pengane skal hentast inn gjennom grøne obligasjonar.

Von der Leyen varsla òg ei «renovasjonsbølgje» for å redusere klimautsleppa frå bygg og løfta fram hydrogen som eit viktig satsingsområde. EU-toppen vil ta initiativ til oppretting av såkalla hydrogendalar – regionar der hydrogen blir brukt på fleire område – for å modernisere europeisk industri og blåse nytt liv i område på landsbygda.

Lhbt-rettar

Andre område ho var inne på, inkluderte rettane til homofile, og ho gjorde det klart at såkalla «lhbtqi-frie soner» – som er erklært i fleire byar i Polen – ikkje har nokon plass i EU. Kommisjonsleiaren vil styrkje rettane til dei homofile og jobbe for at familieforhold blir anerkjende på tvers av EU-landa.

– Om du er forelder i eitt land, så er du forelder i alle land.

Von der Leyen sa òg at eit kommande forslag om minstelønn skal respektere nasjonale tradisjonar som kollektivavtalar. Ho erklærte seg som tilhengjar av kollektive forhandlingar og har denne veka lova svenskane at EU ikkje vil tvinge dei til å lovfeste minstelønn.

Magnitskij-lov

På det utanrikspolitiske planet lova ho parlamentet at det vil komme eit forslag til ei europeisk Magnitskij-lov.

– Vi må komplettere verktøykassa. Forgiftinga av Aleksej Navalnyj er ikkje eit eingongstilfelle. Vi har sett eit mønster i Georgia og Ukraina, Syria og Salisbury, minte ho om.

Magnitskij-lova er ei amerikansk lov som kan brukast til å sanksjonere styresmaktspersonar i heile verda for brot på menneskerettane. Den vart opphavleg vedteke for å straffe russiske tenestemenn som USA heldt ansvarlege for drapet på den russiske skatteadvokaten Sergej Magnitskij i eit fengsel i 2009.

Samstundes oppmoda EU-sjefen medlemsland som synest EU handlar for langsamt, til å «vise mot og endeleg gå over til vedtak med kvalifisert fleirtal», i alle fall når det gjeld sanksjonar og menneskerettsbrot. I dag blir det kravd samrøystes vedtak, noko ho antyda fører til forseinkingar og utvatna vedtak.

Fakta om EUs klimamål

* Stats- og regjeringssjefane i EU vedtok i 2014 at utsleppa av klimagassar skal bli kutta med minst 40 prosent frå 1990-nivå innan 2030.

* EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kunngjorde onsdag at kommisjonen vil foreslå å skjerpe målet til 55 prosent. Det har tidlegare vore signalisert ei skjerping til anten 50 eller 55 prosent.

* Noreg har tidlegare kunngjort eit mål om kutt på minst 50 prosent innan 2030 og samstundes opna for å skjerpe dette til 55 prosent dersom EU gjer det same.

* EU har òg eit meir langsiktig mål om klimanøytralitet innan 2050, med unntak for Polen.

