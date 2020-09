Nye rakettangrep mot Israel

utenriks

Innbyggjarar i Israel melde om lyd av eksplosjonar tidleg i morgontimane onsdag og den israelske hæren (IDF) opplyste at den undersøkjer opplysningane, skriv Haaretz.

På same tid sende Israel jagarfly og helikopter inn over Gazastripa for å slå ut Hamas-mål og spesifikke anlegg som blir brukt til militærtrening og våpenproduksjon, opplyste IDF.

Tysdag kveld norsk tid, samtidig som statsminister Benjamin Netanyahu underteikna ein avtale med Dei sameinte arabiske emirata og Bahrain i Washington, vart to rakettar skotne frå Gazastripa. Dei hamna i dei israelske byane Ashkelon og Ashdod. Ein person vart moderat såra og ein annan lettare såra.

Palestinarar demonstrerte tysdag mot avtalen både i Gaza og i Nablus og Hebron på Vestbreidda.

Presidenten til palestinarane, Mahmoud Abbas, åtvara om at avtalen ikkje vil føre til fred i regionen før USA og Israel anerkjenner det palestinske folkets rett til ein uavhengig stat.

– Fred, tryggleik og stabilitet vil ikkje bli oppnådd i regionen før den israelske okkupasjonen tek slutt, seier han.

