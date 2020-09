Stor meiningsmåling i 13 land viser eit svekt syn på USA

utenriks

Målinga er gjennomført i 13 velståande, demokratiske land av den amerikanske tankesmia Pew Research Center. I fleire av landa er synet på USA på det lågaste nivået sidan målingane byrja.

I berre eitt av landa, Sør-Korea, er det eit fleirtal, 59 prosent, som har eit hovudsakleg positivt syn på USA.

I Storbritannia, historisk sett ein svært nær alliert av USA, seier 41 prosent av dei spurde at dei har eit positivt syn på landet. Det er det lågaste nivået sidan undersøkingane om temaet byrja for to tiår sidan.

Dei tilsvarande delane i Frankrike og Tyskland er 31 og 26 prosent, omtrent på same nivå som under Irak-invasjonen i 2003.

Noreg er ikkje omfatta av Pews undersøking, men Sverige og Danmark er med.

Pandemien verkar inn

– Ein del av nedgangen i året som er gått, har samanheng med korleis USA har takla koronaviruspandemien, skriv Pew Research Center.

Berre 15 prosent av dei spurde i dei 13 landa meiner USA, som har registrert omkring 200.000 dødsfall som blir knytte til covid-19, har gjort ein god jobb med å takle pandemien.

Eit fleirtal av dei spurde har likevel eit positivt syn på innsatsen til Verdshelseorganisasjonen (WHO), og også innsatsen i eige land.

Totalt er 13.273 personar spurde i undersøkinga, som er gjennomført i perioden frå 10. juni til 3. august. USA er ikkje blant dei 13 landa undersøkinga omfattar.

Merkel best ut

Pew har òg spurt kva tiltru folk har til ulike verdsleiarar.

Den tyske statsministeren Angela Merkel kjem best ut, ein median på 76 prosent har tiltru til henne. Eit fleirtal har òg tiltru til president Emmanuel Macron i Frankrike.

Meiningane er ganske jamt delte om statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, medan Russlands president Vladimir Putin og den kinesiske presidenten Xi Jinping får dårlege skotsmål – men ikkje så dårlege som Donald Trump, som er på botnen av lista til Pew. 16 prosent av dei spurde i undersøkinga seier dei har tiltru til den amerikanske presidenten.

Trump har høgast respekt i Japan, der 25 prosent seier dei har tiltru til han. Den lågaste oppslutninga er registrert i Belgia, der delen er 9 prosent.

Ideologiske forskjellar

Målinga viser òg ideologiske forskjellar. Dei som støttar høgrepopulistiske parti, er oftare positive til Trump enn dei som ikkje gjer det.

I Spania er til dømes 45 prosent av dei som støttar partiet Vox positive til Donald Trump. Blant veljarane til dei andre partia er det berre 7 prosent som er positive til presidenten.

Blant Sverigedemokratanes veljarar er det 33 prosent som er positive til Trump, medan det blant veljarane til resten av partia er 7 prosent som er positive òg her.

