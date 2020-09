Ukraina vil ikkje sleppe inn jødiske pilegrimar

utenriks

Blant dei som har stått fast på grensa sidan måndag er 242 barn, opplyser ukrainske grensevakter. Hundrevis av politifolk er utplasserte ved grensa for å hindre dei i å ta seg over.

Pilegrimane har klaga over at dei må sove utandørs i kaldt vêr og at dei er svoltne, men onsdag opplyste grensestyrken at dei får mat og varme telt.

Pilegrimane tilhøyrer ei jødisk rørsle kalla hasidisme, som har utspring i den austlege delen av Europa. Kvart år dreg titusenvis av tilhengjarar av rørsla til den ukrainske byen Uman i samband med det jødiske nyåret. Der vitjar dei grava til Rebbe Nachman, som grunnla retninga breslover-hasidisme.

Gruppa som no står fast på grensa, har reist av garde sjølv om styresmaktene i både Ukraina og Israel har bede dei om å la vere. I år blir jødisk nyttår feira 18.–20. september.

