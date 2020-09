Vippestatar avgjer presidentvalet i USA

utenriks

Når stemmene skal teljast opp etter valet 3. november, vil auga til alle bli retta mot Florida, Pennsylvania, Michigan, Nord-Carolina, Wisconsin og Arizona.

Trump vann i dei seks delstatane i 2016, etter å ha teke tilbake fire av dei frå Demokratane. Det sikra han presidentposten, sjølv om Hillary Clinton på landsbasis fekk nærare 3 millionar fleire stemmer.

Av rundt 130 millionar stemmer som vart gitt frå seg, var det i realiteten drygt 100.000 stemmer i vippestatane som avgjorde utfallet. Det kan òg skje i år.

Skal Joe Biden og Demokratane lykkast med å ta tilbake Det kvite hus, må dei ifølgje valekspertar truleg ta minst tilbake to av dei fire vippestatane dei tapte i 2016 – Pennsylvania og folkerike Florida.

Rustbeltet

Biden vart fødd i Pennsylvania, den største delstaten i det såkalla rustbeltet nordaust i USA. Tidlegare var Pennsylvania heim for mykje industri, men har lenge vore prega av nedgangstider, høg arbeidsløyse og sosiale problem.

Dei siste meiningsmålingane gir Biden eit forsprang på rundt 4 prosent i delstaten, der han har klart størst oppslutnad i dei store byane.

Trump gjer det betre på landsbygda, og dei to kandidatane og partia deira kjempar no hardt om veljarane i dei folkerike forstadene i byane.

Florida kan avgjere

Årets største valthriller blir venta å bli Florida, sjølv om Biden òg der leier på dei fleste meiningsmålingane. Forspranget har likevel krympa dei siste vekene og er no på berre 1 prosentpoeng.

Ekspertar spår at Trump taper valet dersom han taper Florida, der ein stor del av befolkninga – rundt ein firedel – har latinamerikansk bakgrunn.

Denne veljargruppa stemmer tradisjonelt på demokratane, og heile 62 prosent gav stemma si til Hillary Clinton i 2016. Unntaket var dei med cubansk bakgrunn, der 54 prosent stemde på Trump. Også blant dei har likevel delen som har stemt på demokratane, auka jamt det siste tiåret.

Florida har ei aldrande befolkning, og valdeltakinga blant eldre er generelt langt høgare enn blant yngre amerikanarar både der og i andre delstatar.

Deportasjonar

Biden kan truleg klare seg utan siger i Florida, vel å merke dersom han gjer det godt i Midtvesten. Tysdag sette han likevel kursen for Tampa for å møte veljarar av latinamerikansk bakgrunn der.

Målingar viser at Biden har fallande oppslutnad i denne veljargruppa, noko den tidlegare visepresidenten kan takke president Barack Obamas rekordmange deportasjonar av latinamerikanarar for.

Biden beklaga tidlegare i år deportasjonane og omtalte det som «eit stort feilsteg» og lova reformer dersom han vinn valet.

New Yorks tidlegare ordførarar, milliardæren Michael Bloomberg, bidrog nyleg med 900 millionar kroner til Bidens valkamp i Florida, der han òg kjempar for å kapre mange jødiske stemmer.

Tre av fire amerikanske jødar stemmer vanlegvis på Demokratane, men Trump håpar å kapre jødiske stemmer med sin Israel-vennlege politikk, ikkje minst i Florida.

Inga ny stordomstid

Også i Michigan, som ein gong var hjartet i USAs blomstrande bilindustri, men som no er ein del av rustbeltet, ligg det ifølgje meiningsmålingane an til jamt løp mellom dei to kandidatane.

Trump sikra seg ein knapp siger i 2016 etter å ha lova ei ny stordomstid for amerikansk industri, noko som fekk mange kvite arbeidarklasseveljarar til å stemme på han.

Stordomstida har likevel late vente på seg, koronapandemien har gjort vondt verre, og Biden håpar no å ta tilbake delstaten, noko han ifølgje meiningsmålingane ser ut til å vilje lykkast med.

I Nord-Carolina vann Trump med 3 prosentpoeng over Clinton for fire år sidan, men guvernøren i delstaten, demokraten Roy Cooper, er svært populær og målingane tyder på nærast dødt løp mellom Trump og Biden i november.

Opptøyar

I Wisconsin har Biden eit større forsprang på målingane, drygt 6 prosentpoeng. Delstaten vart ramma av store protestar og opptøyar etter at politiet i Kenosha skaut ein svart 29-åring sju gonger i ryggen føre auga på dei tre barna hans.

Nokre dagar seinare skaut og drap ein 17 år gammal svoren Trump-tilhengar to demonstrantar og såra ein tredje, noko som vart hylla av fleire konservative kommentatorar i USA.

Både Biden og Trump og har besøkt Kenosha i valkampen, og det same har dei to visepresidentkandidatane Mike Pence og Kamala Harris.

Trumps bodskap om auka maktbruk mot demonstrantane har gått heim hos tilhengjarane hans på høgresida, men har ikkje resultert i auka oppslutning, viser målingar.

Nedsettande

Biden har òg rundt 5 prosentpoeng forsprang i Arizona, sjølv om Republikanarane har dominert i delstaten i fleire tiår.

Fleire veljarar med latinamerikansk bakgrunn, og dessutan innflyttarar frå den meir liberale nabodelstaten California, har endra på dette.

Trumps nedsettande utsegner om Arizonas mangeårige senator, avdøde John McCain, har òg vore tunge å svelgje for mange republikanarar i delstaten.

Målingar er likevel ein ting, val noko anna. Det viste presidentvalet i 2016.

