EU-kommisjonen vil ha 3 millionar ladepunkt

I strategien til kommisjonen for berekraftig vekst er målet at halvparten av ladestasjonane og hydrogenstasjonane skal på plass innan 2025. Dette blir trekt fram som eitt av fleire «flaggskip» i strategien som vart presentert torsdag.

Retningslinjer

Ved hjelp av atterreisingsfondet medlemslanda er samde om, skal desse flaggskipa gje påviselege betringar for økonomien og borgarane i heile unionen, heiter det. Strategien skal vere retningsgjevande for korleis pengane frå fondet skal brukast.

– Fondet er det viktigaste verktøyet for å gjere dei akutte utfordringane frå koronapandemien om til langsiktige moglegheiter. Medlemsstatane treng retningslinjer for å sikre at 672 milliardar euro blir investerte for å takle den umiddelbare gjenreisinga i tillegg til langsiktig berekraft og inkluderande vekst, seier presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen.

Fondet utgjer brorparten av atterreisingspakken på 750 milliardar euro – rundt 8.000 milliardar kroner – som dei 27 EU-landa vart samde om på toppmøtet i sommar, og som skal handsamast i EU-parlamentet i haust.

Digital kompetanse

I tillegg til grøn omstilling er digital omstilling eitt av dei overordna måla til kommisjonen, og det blir òg spegla i flaggskipa.

Blant satsingsområda er rein energi, energisparande renovering av offentlege og private bygg, breibandutbygging og modernisering av digitale tenester. Kommisjonen ber medlemslanda sørgje for at ei digital identifiseringsløysing, omtalt som e-ID, blir innført innan 2025.

Industrielle data, skytenester og mindre energikrevjande prosessorar er òg på lista.

Det siste flaggskipet er styrking av digital kompetanse. Ifølgje kommisjonen mangla fire av ti framleis grunnleggjande digital kompetanse i fjor. Målet er å redusere det talet til tre av ti dei neste fem åra.

