EU vil ha skipsfart inn i utslepps-kvotehandel

– Karbonprising vil framleis spele ei viktig rolle. Det fungerer og er eit tydeleg prissignal for grøne investeringar. Og det genererer inntekter som vi kan bruke til å finansiere innovasjon, sa visepresident Frans Timmermans då han la fram EU-kommisjonens plan for å kutte klimautsleppa med 55 prosent innan 2030.

Sjø og luft

Han trekte fram luftfart og skipsfart som to av fleire sektorar med store utslepp, og det var i samband med dette han sa at handelssystemet for utsleppskvotar (ETS) – som Noreg òg er med på – bør utvidast til å omfatte skipsfart.

– Vi treng insentiv til endring, særleg i transportsektoren, der utsleppa har stige jamt og trutt dei siste åra, sa Timmermans.

EU-parlamentet gjekk dagen før inn for det same og stemde for at skip på over 5.000 bruttotonn bør inn i ETS. Samstundes vil parlamentarikarane at alle skip skal kutte utsleppa med minst 40 prosent innan tiåret er omme.

– Rettvist

Timmermanns og energikommissær Kadri Simson var innom fleire tema i presentasjonen sin, inkludert skogforvaltning og -gjenoppretting, lågare utslepp frå bygningar og skjerpa CO2-krav for køyretøy.

– Vi må sikre at reine bilar er tilgjengelege for alle til ein pris dei har råd til, sa Timmermans. Han understreka at overgangen til eit grønare samfunn ikkje må gå ut over dei som er mest utsett.

– Utan ei rettvis omstilling, er det inga omstilling å snakke om. Dei rike finn alltid ein utveg, men vi må vise at vi ikkje vil la nokon stå att.

Mindre fossilt

Energisektoren står òg overfor store endringar, med kraftige kutt i bruken av fossilt brensel. Bruken av kol skal i det kommande tiåret kuttast med 70 prosent frå 2015-nivå. For olje blir det kutt på meir enn 30 prosent, og forbruket av gass skal ned meir enn 25 prosent.

Fornybar energi skal aukast til opp mot 40 prosent.

Dårleg tid

Både Timmermans og Simson understreka at det er viktig å komme i gang raskt.

– Vi kan ikkje vente til 2050 står for døra, som om vi satsa på eit skippertak rett før eksamen. Og vi kan ikkje overlate ansvaret for å kjempe mot klimaendringane til neste generasjon, sa Simson.

2050 er året då EU har som mål å vere klimanøytralt. Lovforslaga som skal formalisere dei nye måla og forplikte medlemslanda, skal dei leggje fram i juni neste år, opplyste visepresidenten.

