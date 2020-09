FN-granskarar med krass kritikk av Burundi

utenriks

Valet av president Evariste Ndayishimiye, som overtok i juni, har ikkje endra noko, og granskingskommisjonen i FN gir i ein ny rapport uttrykk for «ekstrem bekymring» over utviklinga.

Granskarane viser mellom anna til at Ndayishimiye har utnemnd fleire som er gjenstand for internasjonale sanksjonar, skulda for grove brot på menneskerettane, i den nye regjeringa.

Drap og truslar

Rapporten frå granskarane dokumenterer målretta drap, truslar og seksuelle overgrep mot opposisjonelle, både kvinner og menn.

Born vart tvinga til å røyste under valet i mai av tenestemenn som gav dei identitetskorta til personar som anten var døde eller som lever i eksil, går det mellom anna fram.

Somme av lovbrota som blir dokumenterte, kan vere lovbrot mot menneskja, meiner FN-granskarane, som slår fast at medlemmer av ungdomsfløya til regjeringspartiet, Imbonerakure, politiet og medlemmer av tryggingstenesta står bak dei fleste.

– Dei nyt framleis nesten full fridom frå straffeforfølging, heiter det i rapporten.

Stengte FN-kontor

Burundi har stengt kontoret til FNs høgkommissær for menneskerettar i landet og trekt seg frå Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

FN held likevel fram granskinga si, men får ikkje svar på spørsmål eller førespurnader til styresmaktene i landet.

Den nye presidenten i Burundi har heller ikkje vist teikn til å vilje lauslate fengsla opposisjonelle, menneskerettsaktivistar og journalistar.

