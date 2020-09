Gresk politi flyttar asylsøkjarar til ny leir

utenriks

Kara Tepe-leiren ligg drygt to kilometer utanfor Mytilene, byen som er administrasjonssenter på Lesvos.

Tusenvis av asylsøkjarar har levd utan tak over hovudet sidan Moria-leiren brann ned førre veke, og mange politifolk er no på plass for å overtale dei til å flytte inn i Kara Tepe-leiren.

Mange av asylsøkjarane, som har halde til i Moria-leiren i fleire år, har nekta å flytte inn i den nye leiren. Dei krev i staden å få komme til det greske fastlandet og få asylsøknadane sine handsama der.

Det vart ikkje meldt om samanstøytar då politiet byrja operasjonen i morgontimane torsdag.

Den nye leiren, som er sett saman av store familietelt, har kapasitet til rundt 8.000 menneske ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR). Han har stått klar i fleire dagar, men onsdag var det framleis berre rundt 1.100 asylsøkjarar som hadde flytta inn der.

Seks afghanske asylsøkjarar, blant dei to mindreårige, er arresterte. Dei er mistenkte for å ha kveikt brannen som la store delar av Moria-leiren i oske.

Moria-leiren hadde kapasitet til drygt 2.700 menneske, men over 12.500 levde i og rundt leiren då han brann ned.

(©NPK)