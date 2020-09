HRW: Framandhat og vald mot utlendingar gjennomsyrar Sør-Afrika

utenriks

Det kjem fram i rapporten, «They Have Robbed Me of My Life», der menneskerettsorganisasjonen gjennom intervju med 51 personar har avdekt framandhat og trakassering utført av sørafrikanarar, inkludert offentlege tenestepersonar, mot utlendingar i perioden frå mars 2019 til mars 2020.

«Demoniseringa av utlendingar, særskild av andre afrikanarar og asiatar, har trengt gjennom frå desillusjonerte vaksne og til borna deira», står det i rapporten, som held fram:

«Dei legg skulda på utlendingar for arbeidsløyse, kriminalitet, offentleg forsøming».

I september 2019 braut det ut valdelege opptøyar fleire stader i landet, etter at demonstrantar gjekk til åtak og sette fyr på verksemder og heimane til utanlandske borgarar.

Tolv personar, og ti var sørafrikanarar, mista livet i opptøyane som følgde, ifølgje offisielle tal. Men mange organisasjonar og universitet meiner talet kan vere høgare.

I tillegg til vald dokumenterer rapporten utbreidd bruk av verbal trakassering mot utlendingar i Sør-Afrika.

