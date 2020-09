Italia og Hellas ønskjer migrasjonsreform velkommen

utenriks

Nyheita om mogleg fjerning av avtalen som seier at asylsøknader skal handsamast i det første landet søkjaren kjem til, blir teke godt imot i dei to EU-landa som tek imot flest flyktningar og migrantar.

– Dette er eit vendepunkt. Dette har Italia jobba hardt for, fordi vi meiner Dublin-forordninga slår negativt ut for landa dei kjem til, seier Italias statsminister Giuseppe Conte.

Òg i Hellas blir fråsegna ønskt velkommen av leiaren av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen. Migrasjonsministeren seier ordninga frå 2013 «har mislukkast og må endrast».

Etter at von der Leyen hadde halde talen sin om tilstanden i unionen i EU-parlamentet onsdag, sa ho at kommisjonen vil foreslå å fjerne ordninga. Det skjer når kommissær Ylva Johansson neste veke legg fram forslaget til ei ny migrasjonspakt. Kva som vil komme i staden for avtalen som gjeld i dag, er enno ikkje kjent.

Noreg er òg med på Dublin-forordninga, som til dels slutta å fungere i kjølvatnet av migrantkrisa i 2005. Hellas og Italia meinte dei vart sitjande åleine med utfordringa som følgde dei mange som kom.

