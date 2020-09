Kvinne skuldar Trump for overgrep i 1997

utenriks

– Han berre dytta tunga si ned i halsen min, og eg skubba han bort. Og det var då han stramma grepet, og hendene hans klådde overalt på rumpa mi, brysta, ryggen, alt, seier Amy Dorris i eit intervju med den britiske avisa torsdag.

– Eg var i grepet hans, og eg klarte ikkje å komme meg ut av det, legg ho til.

Hendinga skjedde visstnok i Trumps VIP-suite på tennisturneringa US Open i New York i 1997.

Trump har vore gjenstand for over eit tital skuldingar om seksuell trakassering eller overgrep. Mellom anna har den amerikanske spaltisten E. Jean Carroll skulda han for valdtekt i eit prøverom på midten av 1990-talet. Trump har avfeia skuldingane.

Dorris har vist The Guardian fleire bilete av seg sjølv i Trumps selskap, og fleire personar har overfor avisa stadfesta at ho på den tida fortalde dei om hendingane som beskrive.

Trumps advokatar nektar på det sterkaste for at han nokosinne har trakassert, mishandla eller oppført seg upassande mot Dorris. Dei seier versjonen hennar av hendingane er upålitelege.

Dei antydar vidare overfor avisa at det kan vere politiske motiv bak skuldingane, som kjem berre veker før presidentvalet 3. november.

Dorris seier ho bestemde seg for å stå fram i håp om å vere ein rollemodell for tenåringsdøtrene sine. 48-åringen fortalde første gongen historia til The Guardian for over eit år sidan, men bad den gong avisa om ikkje å publisere saka.

