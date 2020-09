Playstation 5 kjem i november

utenriks

Det kom fram onsdag kveld i ei nettsend videoframvising, der også spel som er skreddarsydde til konsollen, vart vist fram.

PS5 kjem i to versjonar, éin til 499 dollar, tilsvarande om lag 4.500 norske kroner, og éin til 399 dollar. Forskjellen mellom dei er at den billegaste berre kan køyre spel som er lasta ned lokalt på maskina, medan den andre òg vil ha ein inngang for spel via diskar.

Sony-konkurrenten Microsoft kunngjorde førre veke at den nye konsollen i Xbox-serien vil komme 10. november, med ein estimert pris på 499 dollar, og ei billegare utgåve til 299 dollar.

Dei nye konsollane blir lanserte i ei tid der fleire har spelt meir videospel under koronapandemien. Industrien går samtidig stadig meir i retning av skybaserte spel, som blir lasta inn på konsollane.

Playstation 4 har selt langt meir enn Xbox One sidan førstnemnde vart lanserte seint i 2013.

