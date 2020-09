Danmark innfører nye nasjonale koronatiltak

utenriks

Dette er det høgaste talet nye daglege smittetilfelle som er registrert, men dette heng òg saman med at stadig fleire blir testa, melder Statens Serum Institut (SSI).

– Vi er ikkje overraska over at smitten ville stige i andre halvår. Men helsestyresmaktene synest det er for tidleg å ha eit så høgt smittetal, seier statsminister Mette Frederiksen på ein pressekonferanse fredag.

Maks 50 personar

No blir det innført nye nasjonale smitteavgrensingstiltak. Mellom anna må barar og restaurantar no stengje klokka 22 om kvelden. Ståande gjester må alle ha på seg munnbind.

I tillegg blir forsamlingsforbodet skjerpa, og grensa blir sett ned til 50 personar over heile landet. Tidlegare i september vart tilsvarande reglar innførte i København og omland og dessutan Odense, totalt 18 kommunar. No blir dei utvida til å gjelde nasjonalt.

På arrangement der ein sit ned vil det vere tillate med opptil 500 gjester. Dette gjeld til dømes fotballkampar og andre kultur- og idrettsarrangement.

Nasjonale tiltak

Dei nye tiltaka vil vare til 4. oktober. Dei markerer ein endra strategi for Danmark, som har prøvd å hindre smittespreiinga gjennom lokale og regionale tiltak.

– Frå å ha eit smittenivå som kunne handterast lokalt i få kommunar, ser vi no parallelle utviklingar i mange kommunar landet over. Alle kommunar er ikkje like prega av utviklinga, men det er ingen kommunar som er utanfor risikosona, seier Frederiksen.

Ho understrekar likevel at situasjonen enno ikkje er like alvorleg som den var då landet stengde ned 11. mars.

