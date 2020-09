utenriks

Trump vil heller halde innlegget sitt frå Det kvite hus.

Leiarane for dei 193 medlemmene i Hovudforsamlinga vedtok i juli å sende videoar av førehandsinnspelte talar i staden for å fysisk reise til New York, men det var uklart om Trump ville møte opp likevel.

Det årlege møtet skulle opphavleg vere ei vekelang feiring av FNs første 75 år, men koronapandemien har sett ein stoppar for det.

