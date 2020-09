Merkel diskuterte Lesvos med gresk kollega og EU-sjef

utenriks

EU-kommisjonens president von der Leyen hadde teke turen til Berlin for eit møte med den tyske statsministeren, som for tida leier formannskapet i EU-rådet. Den greske statsministeren slutta seg til møtet via video.

– Dei hadde ei god utveksling om situasjonen på Lesvos og kva greske styresmakter har oppnådd så langt, seier talskvinna til kommisjonen Dana Spinant.

Ho seier dei tre leiarane òg snakka om vidare samarbeid mellom EU og Hellas og om eit mogleg pilotprosjekt med eit mottaks- og asylsenter på Lesvos.

