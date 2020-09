Tusenvis smitta av bakteriesjukdom etter lekkasje frå laboratorium i Kina

utenriks

Ytterlegare 1.401 personar har testa positivt på tidlege prøver. Sjukdommen kjem ofte av tett kontakt med infiserte dyr eller dyreprodukt. Symptoma er feber, leddsmerter og hovudverk.

Kinesiske styresmakter oppdaga at dei hadde brukt desinfiseringsmiddel som var gått ut på dato i produksjonen av brucella-vaksinar for dyr mellom juli og august i fjor. Det førte til at bakterien ikkje var utrydda i avlaupssystemet til fabrikken.

Så langt er det ikkje påvist smitte mellom menneske. Det er sjeldan bakterien smittar frå menneske til menneske.

