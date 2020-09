Twitter rustar opp tryggleiken for nøkkelkontoar før USA-valet

utenriks

Twitter rustar opp systema som overvaker mistenkjeleg aktivitet på plattforma, og rustar opp forsvarsmekanismar som er meinte å hindre at hackarar får tilgang til kontoar.

– Å innføre desse tryggingstiltaka er eit essensielt preventivt tiltak, heiter det i eit innlegg frå tryggingsavdelinga til selskapet.

Kontoane som blir omfatta av tiltaka, er politikarar på både føderalt nivå og delstatsnivå, politiske parti, kandidatar, kontoane til valkampapparatet til presidentkandidatane og dessutan kontoane til journalistane som dekkjer valet.

Desse kontoane vil bli tvinga til å bruke såkalla sterke passord, og Twitter vil krevje stadfesting via e-post eller telefon for å endre passordet til kontoane.

Dei som er ansvarlege for slike kontoar, blir samtidig oppmoda til å bruke totrinnsstadfesting for å logge inn. Det betyr at ein til dømes får tilsendt ein kode på SMS for å logge inn, i tillegg til at ein nyttar seg av eit vanleg passord.

Twitter-kontoane til fleire framståande offentlege personar vart hacka i juli. Den gong var motivet pengar, men angrepet har ført til frykt for at offisielle kontoar kan bli styrt av aktørar som ønskjer å påverke valet, så uro eller skape konflikt.

