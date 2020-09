USA stengjer for nedlasting av Tiktok og WeChat

utenriks

Videodelingstenesta Tiktok har vorte lasta ned 175 millionar gonger i USA og over 2 milliardar gonger over heile verda. USAs president Donald Trump har skulda tenestene, og Kina, for å stele data frå brukarane og bruke dei til overvaking.

Tiktok har nekta for skuldingane om at selskapet blir kontrollert av, eller deler data med, den kinesiske regjeringa.

«Vondsinna»

Ordren skal motverke «Kinas vondsinna innsamling av personlege data», ifølgje USAs handelsminister Wilbur Ross.

– Det kinesiske kommunistpartiet har demonstrert at dei har midla og motiva for å bruke desse appane til å true den nasjonale tryggleiken, utanrikspolitikken og økonomien til USA, seier Ross i ei fråsegn.

Ross seier i eit intervju med Fox News at restriksjonane umiddelbart har større konsekvensar for WeChat. Både WeChat og Tiktok blir stengde for nedlasting allereie frå søndag, men Tiktok kan framleis brukast fram til 12. november.

– For Tiktok er den einaste reelle endringa frå søndag at brukarar ikkje vil ha tilgang til oppdaterte appar, oppgraderte appar eller vedlikehald, seier Ross, ifølgje The New York Times.

Sal

Trump har vist til USAs nasjonale tryggleik og kravd at kinesiske Bytedance, som eig Tiktok, sel den amerikanske verksemda til appen.

Den amerikanske presidenten har utskrive ein ordre som gjer det ulovleg for amerikanske borgarar og selskap å handle med Tiktok frå 20. september.

Tiktok har gått til sak mot amerikanske styresmakter og meiner Trumps ordre er grunnlovsstridig.

Oracle mogleg oppkjøpar

Det amerikanske selskapet Oracle har den siste tida vore i forhandlingar med Bytedance om ein avtale. Men Det kvite hus har ikkje godkjent bodet, sidan det verkar som det ikkje er eit fullstendig sal av appen, ifølgje amerikanske styresmakter.

Dersom dei blir samde om ein avtale som løyser tryggingsproblema innan 12. november, kan restriksjonane bli oppheva.

Microsoft, i samarbeid med butikkjeda Walmart, var tidlegare rekna som favoritt for overtaking, men IT-giganten opplyste søndag at dei ikkje fekk gjennomslag hos Bytedance.

