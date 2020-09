USAs justisdepartement vil ha strengare straffer for vald under demonstrasjonar

utenriks

I notatet, som nyheitsbyrået AP har fått tilgang til, oppmodar departementet påtalemakta til å ta ut fleire føderale tiltalar, som fører til strengare straffer, og til å vurdere siktingar for oppvigling.

Det trengst ikkje bevis på at nokon har prøvd å kaste regjeringa, for å tiltale nokon for oppvigling, heiter det i notatet. Det kan nemleg vere nok at nokon prøver å motsetje seg autoriteten til regjeringa ved å bruke makt, heiter det vidare.

Justisminister William Barr har prøvd å få dei føderale dommarane i landet til å rette føderale tiltalar mot folk som blir sikta for valdsbruk i samband med demonstrasjonar. Føderale dommar medfører ofte meir soningstid, og berre for oppvigling kan ein idømmast 20 år.

I notatet blir det vist til eit hypotetisk scenario, der «ei gruppe har samarbeidd om å ta over ein føderal rettsbygning eller annan føderal eigedom ved makt», men akkurat dette skjedde i Portland i Oregon, under samanstøytar over fleire netter mellom politifolk og demonstrantar.

Innblandinga til Trump-regjeringa når det gjeld vald under demonstrasjonane som har prega landet etter at George Floyd døydde, har medført meir enn 300 arrestasjonar for føderale lovbrot.

Ein analyse gjort av AP av arrestasjonane viser at medan mange personar er skulda for valdelege lovbrot, som til dømes eldspåsetjing, å ha kasta bensinbomber eller vald mot politifolk, er det òg mange som ikkje er det.

Det har ført til kritikk om at minst nokre av arrestasjonane er del av ein politisk motivert innsats for å dempe demonstrasjonane.

(©NPK)