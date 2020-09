Britiske helsestyresmakter åtvarar: Smittespreiinga kan komme ut av kontroll

utenriks

– Dersom vi gjer for lite, vil koronaviruset komme ut av kontroll, åtvara professor og helsesjef Chris Whitty på ein pressekonferanse måndag.

Whitty sa han trur britane går ein veldig utfordrande vinterperiode i møte, og at smitteutviklinga i Storbritannia i september har komme til eit vendepunkt av den negative sorten.

Han håpar at ein vaksine kan vere klar allereie ved utgangen av 2020 for spesielt utsette grupper, og vidare tilgjengeleg utover året for resten av folket.

Helsesjefen åtvara samtidig mot dei økonomiske konsekvensane av for inngripande innstrammingar, etter at statsminister Boris Johnson har brukt helga på å vurdere ei to vekers «mini-nedstenging» av England.

Søndag vart det rapportert om nær 4.000 nye smittetilfelle og 18 døde i Storbritannia.

