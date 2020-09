Britiske helsestyresmakter fryktar rask smittespreiing

utenriks

Britiske helsestyresmakter fryktar ei utvikling der talet på smitta blir dobla kvar sjuande dag. Går utviklinga i denne retninga, noko tala kan tyde på, vil situasjonen raskt bli verre.

I midten av oktober kan det bli opp mot 50.000 nye tilfelle dagleg i England, åtvara smittevernekspertane måndag.

Alvorleg bodskap

Bodskapen var alvorleg då Chris Witty, som er øvste medisinske sjefen for helsestyresmaktene i England, og den vitskaplege rådgjevaren til regjeringa, Patrick Vallance, heldt pressekonferanse.

Smitten aukar i alle aldersgrupper og over heile landet. Samtidig aukar talet på sjukehusinnleggingar og talet på døde som følgje av covid-19.

– Vi må bryte smittekjedene og handle raskt. Ein del av dei tinga vi må gjere, kjem til å påverke økonomien og samfunnet, sa Witty.

Han sa òg at han trur britane går ein svært utfordrande vinterperiode i møte, og at smitteutviklinga i landet i september har komme til eit vendepunkt av den negative sorten.

Økonomiske konsekvensar

Witty håpar at ein vaksine kan vere klar allereie ved utgangen av 2020 for spesielt utsette grupper, og vidare tilgjengeleg utover året for den resten av folket.

Helsesjefen åtvara samtidig mot dei økonomiske konsekvensane av for inngripande innstrammingar, etter at statsminister Boris Johnson har brukt helga på å vurdere ei to vekers «mini-nedstenging» av England. Nokre konkrete tiltak for å stanse smittespreiinga vart ikkje kunngjorde på pressekonferansen på måndag.

Søndag rapporterte dei om nær 4.000 nye smittetilfelle og 18 koronarelaterte dødsfall i Storbritannia.

(©NPK)