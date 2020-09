Duo dømt til livstid for bombeangrep mot israelsk buss i 2012

utenriks

Dommar Adelina Ivanova dømde dei to mennene – som har rømt frå Bulgaria og vart dømt utan å vere til stades – til livstid i fengsel utan moglegheit for prøvelauslating, for terrorisme og drap.

Ein sjølvmordsbombar drap fem israelske turistar og ein bussjåfør i angrepet sommaren 2012. Angrepet, som vart utført av ein fransklibanesar, var det største mot israelarar i utlandet sidan 2004 og vakte stor internasjonal merksemd.

Bulgarske og israelske styresmakter har skulda den libanesiske Hizbollah-rørsla for angrepet. Angrepet vart òg ein viktig faktor i EUs avgjerd om å svarteliste Hizbollahs militære fløy i 2013.

Dei to dømde mennene er identifiserte som libanesisk-australske Meliad Farah og libanesisk-canadiske Hassan El Hajj Hassan. Begge vart sikta i medio 2016 som medskuldige til sjølvmordsbombaren.

DNA-prøvar har identifisert fransklibanesiske Mohamad Hassan El-Husseini som sjølvmordsbombaren.

Overvakingsbilete frå flyplassen viser korleis sjølvmordsbombaren går rundt med ein sekk i ankomsthallen rett før angrepet på bussen som skulle ta passasjerane til den populære feriedestinasjonen Sunny Beach ved Svartehavet.

Det er ikkje kjent kvar dei to mennene er, og dei er etterlyste internasjonalt av Interpol. Rettsavgjerda kan framleis ankast til ein høgare domstol.

(©NPK)