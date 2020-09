utenriks

Samanstøytane skjedde, ifølgje styresmaktene, i provinsane Uruzgan, Takhar, Kapisa, Maidan Wardak og Balkh.

Den alvorlegaste hendinga skjedde i den sørlege provinsen Uruzgan, der eit tosifra tal medlemmer av tryggingsstyrkane mista livet.

Styresmaktene opplyste òg at minst 98 sivile har mista livet og over 200 har vorte såra dei siste to vekene. Auken i valden skjer samtidig som det går føre seg fredssamtalar mellom regjeringa og Taliban i Qatar.

