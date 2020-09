Noreg bidreg til etablering av feltsjukehus i Jemen

utenriks

– Det blir meldt om auka smitte og mørketala er truleg store. Eg er difor glad for at Noreg, gjennom Noregs Røde Kors, kan bidra med å opne eit feltsjukehus for behandling av koronapasientar i Aden, sør i Jemen, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Samla har Noreg gjeve tilskot på 215 millionar kroner i humanitær innsats i Jemen så langt i år. Av desse har Noregs Røde Kors sin innsats i Jemen fått 34 millionar kroner. Ein stor del av dette bidraget blir nytta av Røde Kors til å etablere feltsjukehuset med teknisk og helsefagleg personell frå Noreg.

Feltsjukehuset er sett opp ved eit lokalt sjukehus i Aden, det har 60 sengeplassar og kan gi behandling og pleie til koronasmitta pasientar. Det består av både akuttmottak, sengepostar, røntgenavdeling og laboratorium.

