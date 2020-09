Taj Mahal opnar igjen

utenriks

Opninga av det verdskjende mausoleet blir sett på som ei symbolsk handling for å vise at livet er tilbake til det normale. I tillegg er håpet at opninga vil få fart på turismen og slik stimulere økonomien i landet.

Det daglege besøkstalet er likevel avgrensa til 5.000, ein firedel av det normale, og strenge avstandsreglar skal handhevast, opplyser styresmaktene.

India har med sine 1,3 milliardar innbyggjarar, og nokre av dei mest folketette byane i verda, registrert nærare 5,5 millionar smittetilfelle så langt. Dagleg blir det rapportert om rundt 100.000 nye koronasmitta og over 1.000 koronarelaterte dødsfall.

Etter dei strenge restriksjonane som vart innførte i mars, er statsminister Narendra Modi no nølande til å innføre nye restriksjonar. Regjeringa har derimot letta på restriksjonane dei siste månadene. Mellom anna er mange togstrekningar, innanriksflygingar og marknader og restaurantar opna.

(©NPK)