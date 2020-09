utenriks

Måndag morgon hadde Svetlana Tikhanovskaja frukostmøte med utanriksministrane i EU før dei gjekk vidare til eit ministermøte der situasjonen i Kviterussland er eitt av dei viktigaste temaa.

– Vi føler Europas støtte til det kviterussiske folket og for situasjonen vår, sa Tikhanovskaja til NTB og eit knippe andre medium på veg ut frå møtet.

– Vi forventar at EU ikkje anerkjenner Lukasjenko som legitim president, at dei innfører sanksjonar og at dei sluttar å støtte regimet økonomisk.

