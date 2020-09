Trump vil nominere ein kandidat til høgsterett mot slutten av veka

utenriks

I eit intervju med Fox News seier han at han har ei liste med fem aktuelle kandidatar.

– Eg vil kunngjere det fredag eller laurdag, og då byrjar arbeidet, men forhåpentleg er det ikkje for mykje arbeid, seier Trump i intervjuet måndag.

Han seier at han vil vente til minnegudstenesta for den avdøde dommaren Ruth Bader Ginsburg er over, men at nominasjonen kjem raskt nok til at Senatet har god tid til å godkjenne ein ny høgsterettsdommar før valet 3. november.

Senatet har republikansk fleirtal, og Demokratane har kravd at forsamlinga må vente med å halde ei avstemming til etter valet.

– Den endelege avstemminga bør takast før valet. Vi har massevis av tid til det, seier Trump.

Ginsburg, som døydde fredag, var ein av fire liberale dommarar i høgsterett. Blant dei åtte attverande dommarane er det fem konservative og tre liberale.

Med endå ein konservativ dommar vil høgsterett ha eit konservativt fleirtal i lang tid framover, noko som kan dreie den amerikanske samfunnsutviklinga i sterk konservativ retning, både når det gjeld verdispørsmål som abort og likekjønna ekteskap, og i politisk retning når det gjeld saker som helseforsikringar for alle, innvandringspolitikk og våpenlover.