Bustader blir trua av stor skogbrann nær Los Angeles

Brannen, kalla Bobcat (rødgaupe på norsk), dekkjer eit område på rundt 427 kvadratkilometer og er ein av dei største som nokon gong er registrert i Los Angeles-fylket. Den har rasa i meir enn to veker og brannmannskapa har klart å avgrense berre rundt 15 prosent av han.

Tusenvis av bebuarar i åsane og ørkenområda rundt brannen har fått evakueringsordre og åtvaringar. Så langt er det ikkje meldt om personskadar. Men 18 bustader og andre bygningar har er øydelagde og ytterlegare 11 er skadde.

Brannen, som er rundt 80 kilometer nordaust for sentrum av Los Angeles, er ein av over 20 store skogbrannar som for tida herjar i California.

Fem av dei største skogbrannane i historia til delstaten har så langt svidd av over 14.500 kvadratkilometer med terreng, eit område som er større enn delstaten Connecticut, sa guvernøren i California, Gavin Newsom, måndag.

På delstatsnivå er over 23.000 menneske evakuerte.

