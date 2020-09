EU-toppmøte blir utsett – presidenten har vore i kontakt med koronasmitta

utenriks

Michels talsmann skriv på Twitter at presidenten har vore i kontakt med ei tryggingsvakt som har testa positivt.

– Presidenten blir jamleg testa og testa negativt i går. I tråd med belgiske reglar har han gått i karantene i dag, skriv talsmannen.

Dei 27 EU-landas stats- og regjeringssjefar var venta til Brussel torsdag og fredag. Blant hovudtemaa for møtet som i staden skal haldast 1. og 2. oktober er forholdet unionen har til Kina og Tyrkia.

Det er òg venta at sanksjonar mot Kviterussland blir tekne opp på møtet. Så langt har Kypros stilt seg i vegen for dei planlagde sanksjonane, opplyser kjelder i diplomatiet.

Kypros skal ha sett som vilkår for sanksjonane at det òg blir innført sanksjonar mot Tyrkia for leiteboringa i Middelhavet.