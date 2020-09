FN-sjefen åtvarar mot ny kald krig

utenriks

I opningstalen sin i ein nesten tom hovedforsamlingssal i New York åtvara FNs generalsekretær Antonio Guterres mot ein ny kald krig mellom USA og Kina.

– Vi går i ei svært farleg retning. Verda vår har ikkje råd til ei framtid der dei to største økonomiane deler kloden i eit stort brot, sa han.

Han peika òg på at verda er ramma av ei historisk helsekrise, den verste økonomiske krisa sidan depresjonen i 30-åra og truslar mot menneskerettane, og han oppmoda til global solidaritet i samband med pandemien, også når det gjeld utvikling av vaksinar.

Lang talarliste

Dei to første som talar, er Brasils president Jair Bolsonaro og USAs president Donald Trump. Dei to representerer dei to landa i verda som har registrert flest menneske smitta av koronaviruset.

Også på den virtuelle talarstolen er Xi Jinping frå Kina, der pandemien starta, og Russlands Vladimir Putin. Russland har markert seg med rask utvikling av ein mogleg vaksine mot viruset.

Etter den formelle opninga av FNs høgnivåmøte måndag, der FNs 75-årsjubileum vart markerte, var det tysdag den lange talarlista starta.

Konflikt mellom USA og Iran

Talane er ikkje ein dialog, men ein serie erklæringar. Ikkje desto mindre blir ein av årets konfliktar USAs einsidige gjeninnføring av FNs sanksjonar mot Iran, trass i at landet trekte seg frå atomavtalen og ifølgje dei andre i avtalen dermed ikkje har nokon rett til å gjeninnføre sanksjonane.

Iran er blant dei som taler første dag, medan statsminister Erna Solberg må vente til laurdag.

Ei lang rekkje statsoverhovud og regjeringssjefar taler på årets virtuelle møte i staden for å sende utanriksministrane eller diplomatane sine.

Det er bra, «men tanken på at dei sit heime med ei bøtte popkorn og ser på talane til kvarandre, er litt komisk», meiner Richard Gowan, som overvaker FN for Crisis Group, ei tankesmie i Brussel.

(©NPK)