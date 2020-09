Kraftig skjerping av koronatiltaka i England

utenriks

– Vi har, som Spania og andre land, nådd eit farleg vendepunkt, og vi må handle no, sa Johnson i ein tale til Parlamentet.

Mellom anna kunngjorde han at pubar og restaurantar må stengje kl. 22, og at så mange som mogleg må jobbe heimanfrå for å bidra til å bremse spreiinga av koronaviruset.

Den britiske regjeringa styrer berre helsepolitikken i England, men Johnson sa at òg Skottland, Nord-Irland og Wales vil innføre liknande tiltak.

Innføringa av nye restriksjonar skjer dagen etter at styresmaktene opplyste at talet på nye smittetilfelle har dobla seg kvar sjuande dag i fleire veker og kan komme opp på nærare 50.000 per dag i oktober om ikkje noko blir gjort for å bremse pandemien.

