Nesten smelterekord for sjøisen i Arktis

Både norske og amerikanske forskarar har den siste veka fram nye tal som viser omfanget av smeltinga.

Dataa er litt ulike, men både Nansensenteret i Bergen og amerikanske NSIDC slår fast at 2020 hamnar på ein andreplass. 2012 er det einaste året der sjøisen har hatt mindre utbreiing i årstida der den er på sitt minste.

Hetebølgje og brannar

– Det har vore eit vilt år oppe i nord, med sjøisen nesten på eit rekordlågt nivå, hetebølgjer i Sibir og massive skogbrannar, seier NSIDCs direktør Mark Serreze til nyheitsbyrået AFP.

Utviklinga går i retning av mindre is både til lands og i vatnet i Arktis, i takt med den globale oppvarminga.

– Sjølv om det ikkje vart nokon ny absolutt minimumsrekord i år, er det svært urovekkjande at tilbaketrekkinga av isen og smelting i Arktis ikkje får større merksemd, sa seniorforskar Lasse H. Pettersson ved Nansensenteret i førre veke.

Også han viste til hetebølgja i Sibir, som har bidrege til den kraftige issmeltinga. I år er det spesielt lite is nord for kysten av Sibir og nord for Svalbard.

– Ny spikar i kista

Sjøisen i Arktis minkar kvart år om våren og sommaren, før sjøen byrjar å fryse til igjen. Vendepunktet i år kom førre veke, og isen er no i ferd med å utvide seg.

På det minste var is-arealet på 3,74 millionar kvadratkilometer, ifølgje National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Satellittmålingane av isen strekk seg tilbake til 1979.

– Vi er på veg mot eit Nordishav som vil vere isfritt delar av året, og dette året er ein ny spikar i kista, seier Serreze.

– Treng politisk handling

Miljøorganisasjonen Greenpeace er til stades ved den såkalla iskanten med eit skip for å dokumentere sjøisminimumet og forske på iskantsona.

– Nordområda våre er blant stadene der klimakrisa er mest synleg, og der oppvarminga går raskast. Vi treng politisk handling no for å unngå dei verste konsekvensane av klimakrisa framover, anten det er ekstrem issmelting eller massive skogbrannar, seier Laura Meller i Greenpeace i ei fråsegn.

Når det blir mindre sjøis i Arktis, blir meir sollys absorbert av havet sidan vatn er mørkare enn is. Dette er ein av fleire naturlege mekanismar som bidreg til å akselerere den menneskeskapte temperaturauken på kloden.

