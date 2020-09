Nye restriksjonar tvingar britiske pubar til tidlegare skjenkestopp

utenriks

Statsminister Boris Johnson kunngjorde dei nye tiltaka etter at britiske helsestyresmakter måndag auka det nasjonale beredskapsnivået i kampen mot koronaviruset.

Viruset spreier seg raskt, og i midten av oktober kan det bli opp mot 50.000 nye tilfelle dagleg i England, åtvarar smittevernekspertar.

Frå torsdag av må pubar, barar og andre serveringsstader stengje dørene klokka 22.

Johnson skal tysdag informere Parlamentet om koronasituasjonen, og han skal òg halde ein TV-tale til det britiske folket om kva som blir gjort for å handtere koronapandemien.

For å overtyde folk om å halde seg heime dersom dei testar positivt for covid-19, har styresmaktene sagt at dei vil betale lågtlønte 500 pund, nærare 6.000 kroner, dersom dei klarer å isolere seg i 14 dagar.

Samtidig blir dei som bryt karantenereglane trua med bøter opp mot 10.000 pund, tett opp mot 12.000 norske kroner.

Nordaust i England, i Nord-Irland og i Wales er det allereie innført strengare restriksjonar på grunn av auke i smittetala.

I alt er det registrert nærare 400.000 smitta i Storbritannia og det er så langt meldt om 41.788 koronarelaterte dødsfall, viser oversikta til Worldometer.

(©NPK)