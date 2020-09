SAS' redningsplan godkjend av aksjonærane

utenriks

SAS la i juni fram eit forslag til ein redningsplan for selskapet etter at koronapandemien hadde ramma luftfarten kraftig over heile verda.

Men planen fekk ikkje nok støtte blant kreditorane, og etter kvart kom SAS-leiinga med eit nytt, revidert forslag som i byrjinga av september gjekk gjennom.

Det er no godkjent av aksjonærane i selskapet, og SAS kan gå i gang med å hente inn pengane som rekapitaliseringsplanen skal sikre.

Planen inneber ei utviding av aksjekapitalen, og dei nye aksjane blir venteleg lagde ut for sal i oktober. SAS får i tillegg eit milliardlån frå den danske og svenske staten.

