Trump kunngjer kandidat til høgsterettsdommar laurdag

Kunngjeringa vil skje i Det kvite hus, stadfestar Trump på Twitter.

Tidlegare tysdag vart det kjent at Trump har møtt dommar Amy Coney Barrett, som blir sett på som favoritten hans til å bli ny høgsterettsdommar.

Trump sa måndag at han òg skal snakke med andre kandidatar, blant dei dommar Barbara Lagoa, når han dreg til Florida seinare i veka. Men Barrett har lenge vorte sett på som ein favoritt.

48 år gamle Barrett er dommar i ankedomstolen U.S. Court of Appeals for the 7th Circuit. Ho vart sett på som ein solid utfordrar til å overta eit ledig sete i høgsteretten i 2018. Den gong gjekk plassen til Brett Kavanaugh. Trump sa då at han ville sikre Barrett høgsterettsdommar Ruth Bader Ginsburgs sete.

Ginsburg døydde før helga og Trump sa måndag at han reknar med å kunne kunngjere kven som blir kandidaten hans til å overta etter Ginsburg, innan utgangen av veka.

Deretter må kandidaten behandlast i Senatet før ei utnemning kan skje.

Trump ønskjer at den nye dommaren skal vere på plass før valet 3. november. Demokratane meiner at utnemninga ikkje bør skje før etter valet.

