Fransk professor meiner koronaviruset har vorte snillare

utenriks

Raoult, som er professor og direktør ved eit sjukehus i Marseille, uttalte førre veke at ein har oppdaga sju nye mutasjonar av viruset, skriv Aftonbladet.

– Mutasjonane vi ser er nedgraderte versjonar av den opphavlege forma til viruset. Det er i alle fall inntrykket vårt, sa Raoult.

Smittespreiinga i Frankrike aukar, men dødstalet har falle til eit langt lågare nivå enn det var under den første bølgja. Det er ei utvikling ein òg ser i fleire andre land, meiner Raoult.

Det er ei venta utvikling at viruset før eller seinare muterer til ein mindre dødeleg variant, meiner Niklas Arnberg, professor i virologi ved universitetet i Umeå.

– Når det dreier seg om dette viruset og andre virus som spreier seg frå dyr til menneske og byrjar å spreie seg blant oss, er det heilt naturleg at dei muterer. Dei tener ikkje på å ta knekken av menneske, for då blir det vanskelegare for viruset å spreie seg, seier han.

Men han meiner det er for tidleg å seie om det er ein mutasjon som kan forklare utviklinga Raoult no peikar på, med lågare dødstal.

(©NPK)