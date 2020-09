Her er Trumps mest aktuelle dommarkandidatar

utenriks

Trump har sagt at han allereie fredag eller laurdag vil kunngjere kven han nominerer til å overta plassen i USAs høgaste domstol etter Ruth Bader Ginsburg, som døydde sist fredag.

Her er dei mest aktuelle kandidatane:

Amy Coney Barrett

Med sine 48 år er Coney Barrett relativt ung i høgsterettssamanheng. Men ho har ein omfattande juridisk bakgrunn og dei «rette» moralskkonservative haldningane. Ho blir rekna som Trumps favoritt.

Ho har sidan 2017 vore dommar i ein føderal ankedomstol for USAs sjuande distrikt, som omfattar delstatane Illinois, Indiana og Wisconsin. Før det var ho jussprofessor på University of Notre Dame i Indiana, der ho òg studerte.

Coney Barrett er fødd i Louisiana og blir beskrive som ein briljant jurist. Ho jobba mellom anna for den no avdøde Antonin Scalia før han vart høgsterettsdommar. Til liks med Scalia er Coney Barrett ein såkalla «originalist», det vil seie at ho meiner at den amerikanske Grunnlova frå 1788 må tolkast bokstaveleg.

Ho er sterk abortmotstandar og meiner at dommarar ikkje skal vere bunde av tidlegare rettsavgjerder, ifølgje nettavisa Politico. Det kan få betydning for høgsterettsavgjerda frå 1973, også kjent som «Roe vs. Wade», som fastslår kvinners rett til abort, og som er ein torn i auget på mange konservative i USA.

Ifølgje fleire analytikarar skal Trump ha «spart» Coney Barrett ved tidlegare utnemningar nettopp for at ho skulle bli den som erstattar liberale Bader Ginsburg.

Barbara Lagoa

52 år gamle Lagoa er uttalt konservativ, har cubansk bakgrunn og har allereie skriven historie som den første spansktalande kvinna i Floridas høgaste domstol.

I fjor vart ho utnemnd av Trump til føderal dommar ved ankedomstolen i USAs ellevte distrikt, som omfattar delstatane Florida, Georgia og Alabama.

Ho er utdanna jurist ved det anerkjende Columbia University i New York og har brei erfaring som både aktor og som dommar.

Bakgrunnen hennar blir rekna som viktig, seks veker før presidentvalet. Florida er den viktigaste av vippestatane, og meiningsmålingar der viser at det er svært jamt mellom Trump og Demokratanes presidentkandidat Joe Biden. Å utnemne ein jurist frå Florida til Høgsterett skulle kunne styrkje oppslutninga om Trump i delstaten.

Allison Jones Rushing

38 år gamle Jones Rushing vart allereie i 2018 utnemnd av president Trump til føderal dommar ved ankedomstolen i USAs fjerde distrikt, som omfattar delstatane Maryland, Nord-Carolina, Sør-Carolina, Virginia og West Virginia.

Ho er utdanna ved Duke University i heimstaten Nord-Carolina og har jobba som advokat i Washington DC. Ho har òg jobba for den konservative høgsterettsdommaren Clarence Thomas og den ideologisk likesinna Neil Gorsuch før han vart utnemnd til høgsterettsdommar av Trump i 2017.

Jones Rushing er medlem av den konservative organisasjonen Federalist Society, som jobbar for ein meir bokstavtru tolking av Grunnlova. Ho er òg medlem av den konservative kristne gruppa Alliance Defence Fund, som ifølgje nettavisa The Hill blir kritisert for den negative haldninga si til rettar for LHBT-personar.

(©NPK)