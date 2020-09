ILO: Pandemien har gjort stort innhogg i jobbmarknaden

utenriks

Ved utgangen av juni hadde talet på arbeidstimar på verdsbasis falle med 17,3 prosent, jamfør situasjonen i desember.

Dette svarer til nesten 500 millionar fulltidsstillingar, skriv Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i ein rapport.

Rapporten som vart lagd fram onsdag, teiknar dermed eit endå dystrare bilete enn førre rapport frå ILO i juni, då det heitte at ein såg for seg eit tap på 14 prosent.

– Påverknaden har vore katastrofal, seier ILO-leiar Guy Ryder.

94 prosent av arbeidstakarane i verda er underlagde jobbrestriksjonar som framleis gjeld, påpeikar avdelingsleiar Sangheon Lee i ILO. Situasjonen kan bli ytterlegare forverra, meiner han.

– Dersom ei ny smittebølgje fører til strengare restriksjonar og nye nedstengingar, vil påverknaden på arbeidsmarknaden vere samanliknbart med omfanget vi såg i andre kvartal i år, seier han.

Ryder åtvarar politikarar mot å fokusere meir på økonomi enn helse når dei set i verk tiltak mot pandemien.

– Det er heilt klart at evna og farten som den globale økonomien har til å komme seg ut av nedgangen i jobbmarknaden, i siste instans heng saman med evna vår til å kontrollere pandemien, seier Ryder.

ILOs rapport viser òg at situasjonen for jobbmarknaden ville ha vore endå verre om det ikkje hadde vore for redningspakkane i dei ulike landa. Tapet kunne då ha vore på 28 prosent i andre kvartal.

(©NPK)