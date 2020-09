Redd barna krev at Noreg bidreg til betre asylpolitikk i Europa

utenriks

– Rettane til born må stå sentralt, seier ho i ein kommentar etter at EU-kommisjonen la fram forslag til ein ny migrasjonspolitikk i EU.

Noreg er ikkje medlem av EU, men samarbeider med Unionen på dette feltet og er omfatta av Dublin-forordninga som seier at ein person må søkje asyl i det første Dublin-landet han eller ho kjem til.

Redd barna fryktar at forslaga vil «repetere same feil» som i systemet i dag.

– Det må lagast ei løysing for migrantar som kjem til EU som ikkje har rett på vern, men som heller ikkje kan returnere til heimlanda sine. Denne gruppa menneske risikerer å leve i limbo altfor lenge. Det er òg kritisk at asylsystemet i ulike medlemsstatar har same høge standard for vern. Dette bør ha topp prioritet, seier Redd Barnas EU-direktør Anita Bay Bundegaard.

Ho etterlyser ei ny ordning for relokalisering av asylsøkjarar og flyktningar frå dei greske øyane. Redd barna ber òg om at migrantar må få trygge reisevegar til Europa, så dei ikkje nyttar seg av farlege smugletenester over Middelhavet.

