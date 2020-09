Returhjelp blir ein del av solidariteten mellom EU-landa i ny migrasjonspakt

utenriks

Fem år etter flyktningkrisa i Europa, kjem endeleg kommisjonsplanen for korleis EU-landa kan takle migrasjon i fellesskap og hjelpe kvarandre. Tvungen fordeling av asylsøkjarar har lenge vore ei vanskeleg nøtt, fordi enkelte medlemsland nektar plent å ta imot nokon.

Med den nye planen som blir presentert av EU-kommissær Ylva Johansson og visepresident Margaritis Schinas onsdag, er det lagt opp til at land i staden kan hjelpe til med asylreturar, skriv Politico.

Tanken er at dersom eit land er under sterkt press, kan andre medlemsland anten ta imot asylsøkjarar for å avlaste, eller dei kan ta ansvar for at dei som ikkje har fått opphald vert sendt heim. Det er ikkje først og fremst snakk om praktiske tiltak som fly eller annan transport, men ein diplomatisk innsats for å få i stand avtalar med mottakarlandet. Dersom dette ikkje lukkast, må landet som tok ansvar for tilrettelegginga, sjølv ta over personane det gjeld, skriv Politico, som har fått innsyn i delar av forslaget.

Kommisjonen ønskjer òg å få fortgang i asylprosessen, slik at ein raskt kan avgjere om ein person oppfyller krava og for å unngå at asylsøkjarar lever i uvisse i leirar, skriv nyheitsbyrået AFP.

