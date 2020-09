Russisk fregatt har kollidert med svensk fartøy i Øresund

utenriks

Ulukka skjedde i den danske delen av Øresund. Danske styresmakter leier arbeidet på staden. Frå svensk side hjelper ein med tre einingar og eit helikopter, skriv svenske Aftonbladet.

Forsvarets Operationscenter i Danmark opplyser at det dreier seg om konteinarskipet Ice Rose, som er registrert i Majuro på Marshalløyane. Fartøyet er 145 meter langt.

– Klokka 10 fekk vi melding om at eit sivilt skip hadde kollidert med eit russisk marinefartøy like sør for Drogden. Skipa har ankra opp, og vi har vore i kontakt med Ice Rose som opplyser at det ikkje er teikn på at vatn trengjer inn, seier den vakthavande offiseren, Klaus Thing Rasmussen.

Ice Rose var på veg frå St. Petersburg i Russland til Göteborg, melder Vesselfinder.

Det sivile fartøyet blir halde attende.

– Men vi har ingen sanksjonsmoglegheiter overfor det russiske marinefartøyet, då det er russisk territorium, seier Rasmussen.

Førebelse opplysningar tyder på at skipa gjekk i same retning då dei støtte saman, opplyser han.

Den russiske fregatten segla med avslått AIS, eit radiosystem for automatisk identifikasjon, sjølv om det var tett tåke i området, melder nettstaden Søfart.

(©NPK)