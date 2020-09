EU-domstol avviser anke frå tyskar som er mistenkt i Madeleine-saka

utenriks

Tyskaren er mistenkt for å ha drepe den britiske jenta, som forsvann frå eit ferieanlegg i Portugal for over 13 år sidan. Han sit no fengsla i Tyskland i samband med ein narkodom, som han har sona ferdig i januar neste år.

Mannen er tidlegare dømd for å ha valdteke ei 72 år gammal kvinne i Portugal i 2007, og det er denne dommen han har anka inn for EU-domstolen.

Rettsavgjerda på torsdag betyr at når han har sona ferdig narkodommen, må han starte soninga av valdtektsdommen.

Rettsavgjerda er eit nederlag for den 43 år gamle mannen og ein siger for tyske etterforskarar, som frykta at dei måtte lauslate mannen som no er hovudmistenkt i Madeleine-saka sjølv om saka ikkje er ferdig etterforska.

Tysk påtalemakt har gitt lite informasjon om kva dei byggjer mistanken på, men dei har fastslått at Madeleine truleg er død.

