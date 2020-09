Ingen koronalettar i Sverige førebels

utenriks

– Det vi gjer akkurat no, kjem vi til å få glede av seinare. Det vi gjer feil no, kjem vi til å få li for seinare, sa Löfven på ein pressekonferanse torsdag.

Han meiner mange svenskar har vorte mindre nøye når det gjeld smittevern, og han oppmodar både til meir heimearbeid, færre heimefestar, framleis handvask og ingen klemmer.

– Uansett kor kjedeleg det er, så er beskjeden til det svenske folket at vi må halde ut og halde ut, seier Löfven.

Sverige har registrert rundt 5.880 koronarelaterte dødsfall og 89.756 smittetilfelle.

(©NPK)