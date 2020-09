Jenta som vart eit symbol på katastrofen i Beirut

utenriks

Då Mustafa Kinno kjende bakken riste under seg og høyrde den øyredøyvande lyden frå Beiruts hamneområde, ringde han bror sin som budde rett ved hamna. Han fekk ikkje noko svar. Han prøvde ein nabo, som kunne fortelje at familien sat utanfor leilegheita si då det eksploderte.

Mustafa vart livredd og sprang dei fire kilometrane til bustaden til broren i gater fulle av blir gladd. Då han kom fram, såg han hovudet til niesa si, Sedra (15), stikke opp frå ruinane. Han fall saman og kravla bortover, men greidde ikkje å ta seg fram til henne. Deretter fann han veslesøstera hennar, Hoda (11), som han slengde over skuldrene og bar bort.

Fotografen Hassan Ammar frå nyheitsbyrået Associated Press tok biletet av dei to, eit bilete som har vorte symbolet på dei kraftige øydeleggingane som eksplosjonen lét etter seg seg i Libanons hovudstad, og som tok 193 liv og lét etter seg seg 6.500 skadde menneske.

Syriske flyktningar

Minst 43 syrarar, mellom dei Seda, omkom i eksplosjonen.

– Det var alltid ille, sjølv før eksplosjonen, men vi greidde oss. No har livet vorte umogleg å bere, seier den eldre broren til søstrene, Mahmoud (25).

Ali Kinno (45) flytta frå Aleppo-provinsen nord i Syria til Libanon i 2008. Då var målet å finne arbeid for å gi familien sin ei betre framtid. Han fekk jobb som vaktmeister i ei bustadblokk ved hamna.

Tre år seinare braut krigen ut, og i 2012 kom òg kona og borna hans til Beirut. Men familien greidde aldri heilt å finne seg til rette. Dei nesten éin million syriske flyktningane i Libanon blir jamleg trakasserte og diskriminerte, ein situasjon som vart endå verre etter at Libanon vart ramma av ei kraftig økonomisk krise.

Fekk ikkje gå på skule

Ali var så redd for borna sine, spesielt dei to jentene, at han ikkje ville la dei gå på skulen, trass at Sedra hadde eit sterkt ønske om å få utdanning. Sidan mora hadde ryggproblem og astma, hjelpte dei i staden til heime, særleg Sedra.

– Ho laga mat og te og passa på veslebroren Ahmad og bada han. Ho var alt, seier mora Fatima.

Klokka hadde akkurat passert 18 då Ali bad dottera, Sedra, lage te. Familien sat utanfor den 20 etasjar høge bustadblokka med tekoppane sine og såg bilane køyre forbi på hovudvegen parallelt med hamna. På dette tidspunktet seiv det røyk ut av lagerbygningen. Litt seinare slo flammane ut frå bygningen der det låg 2.700 tonn ammoniumnitrat.

Fatima vart redd og bad dei gå inn i leilegheita. Det var då dei høyrde den første eksplosjonen. Få sekund seinare kom det ein til. Han var så kraftig at hamnebygningane vart slengde mot bustadblokka.

Døde momentant

– Det var som om hamna kom mot oss, seier Ali.

På ein blunk vart bustadområdet forvandla til eit helvete på jord. Alt og alle vart kasta opp i lufta for så å bli dekt av bygningsrestar.

– Murstein, steinar, aluminium, blir slengd rundt. Alt fall på oss, seier Ali, som fekk hjernebløding og fleire ribbeinsbrot, og som både mista synet på det venstre auget og høyrselen på det høgre øyret den dagen.

Sedra døydde momentant, klemt under sement og murstein som regna ned frå himmelen. Hovudet brekte mellom anna nakken. Fatima vart liggjande med brekt ryggrad og eit knust bein.

Det var dette Mustafa såg då han kom og fekk boren Hoda vekk før ho fekk plass i eit militært køyretøy og sendt til sjukehuset.

Eitt av dei andre bileta Ammar tok, viser Sedras døde kropp, kledd i ein lang blomstrete kjole, medan ho blir boren av storebror sin, Qoteiba, og svigerbroren Fawaz.

Redselsfull heimreise

Mahmoud (25) – Alis og Fatimas eldste son – var på jobb fire mil nord for Beirut den fatale dagen. Etter eksplosjonen greidde han ikkje å få tak i familien sin. Han tok drosje til Beirut, ein tur som tok 45 minutt, og då trafikken korka seg, sprang han dei siste kilometrane heim.

– Langs vegen såg eg menneske som låg døde i bilane sine. Jo meir eg såg, desto meir kunne eg sjå for meg kva for fryktelege ting som kunne ha skjedd med familien, seier han.

I det han nærma seg heimen, fekk han telefon frå svigerbror sin, som fortalde at Sedra var død.

Ein månad etter eksplosjonen bur familien i eit mellombels husvære i ei leilegheit sør for Beirut. Dei er fortvila og får framleis behandling for skadane dei fekk, samtidig som legerekningane hopar seg opp.

Hoda, som er iførte ei nakkestøtte, har nesten slutta å snakke. Ho hugsar verken eksplosjonen eller det som skjedde etterpå. Ho er besett av å sjå på videoopptak av eksplosjonen på sosiale medium. Kvar natt vaknar ho fleire gonger, somme gonger gråtande.

Redd for alt

Fatima slit med sine eigne indre demonar.

– Alt skremmer meg no. Eg ser ei dør og førestiller meg at ho vil falle over meg, seier ho, sitjande i sofaen med eit bein i bandasje og ei ryggskjene.

Mahmoud, den eldste broren, er tyngd av ansvaret han har fått for familien no som vaktmeisterjobben til faren er borte. Han har òg ein fire år gammal son å bekymre seg for. No er han villig til å risikere livet for å komme seg ut av Libanon og til Europa.

– Eg vil ikkje bli her ein einaste dag til, seier han.

Familiefaren Ali kjem stadig tilbake til augneblinken då han mista kontrollen over livet til familien sin. Han føler seg makteslaus. Ti dagar etter eksplosjonen gjekk han tilbake til bygningen, der han vart ståande og gråte for den døde dottera si.

– Ho var alltid i kjøkenet, ho elska å lage mat. Eg ser henne for meg der, seier han.

