utenriks

Til saman har 5.878 menneske døydd i Sverige i samband med pandemien, viser tal frå Folkhälsomyndigheten.

Det siste døgnet er det registrert 533 nye smittetilfelle, og totalen er no oppe i 90.289.

Også i Danmark er det registrert to nye dødsfall det siste døgnet, ifølgje Statens Serum Institut. Der er totalen no oppe i 645 døde. 24.916 personar far fått påvist smitte så langt, 559 av dei det siste døgnet.

