Tsjekkisk og ungarsk misnøye med migrasjonspakt

Tsjekkias statsminister Andrej Babis gav klart uttrykk for skepsisen sin torsdag då han var på veg til Brussel for å møte EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen.

– Eg har store problem med dette. Ved første augekast ser det ut til at kommisjonen framleis ikkje har forstått at for å stoppe ulovleg innvandring, må vi stoppe ulovlege migrantar når dei når europeiske jord, seier Babis.

Avviser returforslag

Han avviser forslaget om at land som ikkje vil vere med på ei omfordeling av asylsøkjarar, må sørgje for retur for personar som har fått avslag.

– Dersom vi ikkje tek imot migrantar, kan vi heller ikkje returnere dei.

Dagen etter at migrasjonspakta vart presentert, skal Babis og kollegaene hans frå Polen og Ungarn møte von der Leyen. Saman med Slovakia utgjer dei tre landa den såkalla Visegrad-gruppa, som har stukke kjeppar i hjula for tidlegare forsøk på å få til ein EU-avtale om migrasjon.

– Ikkje eit gjennombrot

Heller ikkje den ungarske statsministeren, Viktor Orbán, er oppglødd over forslaget frå kommisjonen.

– Det er ikkje noko gjennombrot. Det er mange endringar, men det er framleis ikkje noko gjennombrot, seier han etter møtet med von der Leyen. Orban krev framleis at asylsøknader skal behandlast i mottak utanfor EU, såkalla «hotspots».

– Eit gjennombrot ville betydd hotspottar, slik at ingen kan tråkke på EUs jord utan å ha løyve til det, seier han.

