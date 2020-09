Britisk politimann skoten og drepen på politistasjon

utenriks

Han dei trur er gjerningsmannen er på sjukehus med kritiske skadar etter hendinga i Croydon i Sør-London. Den mistenkte, ein 23 år gammal mann, pådrog seg eit skotsår.

Ingen politivåpen vart fyrte av under hendinga, ifølgje Scotland Yard, men politiet opplyser ikkje korleis 23-åringen vart skoten. Avisa Evening Standard skriv at han skaut seg sjølv.

Metropolitan Police-sjef Cressida Dick opplyser at politiet har innleidd ei gransking av saka, og at Spesialeininga for politisaker i landet òg har igangsett etterforsking.

– Dette er ei verkeleg sjokkerande hending der ein av kollegaene våre har mista livet under dei mest tragiske omstenda. Tankane mine går til familien hans, kollegaer og venner, seier Dick.

Statsminister Boris Johnson og London-ordførar Sadiq Khan gir uttrykk for sjokk.

– Vi skuldar enormt mykje overfor dei som risikerer sine eigne liv for å verne oss, seier Johnson.

– Tankane mine går til den tapre familien til politimannen. Han betalte den høgaste prisen for å hjelpe til med å halde folkesetnaden i London trygg, seier Khan.

Det er sjeldan at politibetjentar blir skotne og drepne i Storbritannia. Siste gong var i september 2012, då betjentane Fiona Bone og Nicola Hughes vart skotne og drepne under eit oppdrag i Manchester.

Sidan har fem politifolk mista livet i aktiv teneste. Fire av dei vart påkøyrde. Den femte, Keith Palmer, vart knivstukken i eit terrorangrep utanfor Parlamentet i mars 2017.

(©NPK)