EU ankar dom om Apples skatt i Irland

Kommisjonen meiner Irland har gitt Apple ein ulovleg skattefordel og gav i 2016 beskjed om at IT-giganten måtte betale 13 milliardar euro meir i skatt, eit beløp som i dag svarer til rundt 144 milliardar kroner. Apple meiner kravet innebar dobbeltskatt og fekk i juli medhald i underretten i EU-domstolen.

– Dommen reiser ei rekkje viktige juridiske punkt som er relevant for korleis kommisjonens tek i bruk reglane om statsstøtte i saker som gjeld skatteplanlegging. Vi meiner òg retten har gjort fleire juridiske feil, seier visepresidenten i kommisjonen, Margrethe Vestager, i ei pressemelding.

– Dersom medlemsstatar gir enkelte multinasjonale selskap fordelar som ikkje er tilgjengelege for andre, skadar dette konkurransen og bryt reglane for statsstøtte, legg ho til.

Kommisjonen meinte Apples bruk av to irske dotterselskap innebar at selskapet kunne rapportere inn eit overskot på drifta i Europa som berre var ein brøkdel av det reelle beløpet. Apple har på si side halde fast på at det meste av verdiskapinga skjer i USA.

Irland seier Apple ikkje har fått noko særbehandling, og landet var nøgd med avgjerda til retten i juli. Dei ønskte ikkje å krevje inn det ekstra milliardbeløpet.

