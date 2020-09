Ein person arrestert etter knivangrep i Paris – to kritisk skadde

utenriks

Det vart først meldt at to personar var ettersøkte, men politiet seier dei no meiner det berre er éin person som står bak. Han var no arrestert nær Place de la Bastille.

Politi gjennomfører likevel søk i området medan den arresterte blir avhøyrd, opplyser politikjelder til AP. Det er eit stort politioppbod på staden, og folk har vore oppmoda til å halde seg unna området.

For dei to skadde er tilstanden «svært kritisk», ifølgje ein tenesteperson i politiet.

Politiet opplyste først at fire personar vart skadde i knivangrepet, men ein tenesteperson opplyser til AP at det berre er snakk om to personar.

Angrepet fann stad nær dei gamle lokala til satiremagasinet Charlie Hebdo, som vart ramma av eit terrorangrep i 2015, der 12 menneske vart drepne.

Området vart sperra av etter funn av ein mistenkjeleg pakke. Nyheitsbyrået melder at det ikkje er funne eksplosiv i pakken.

Knivangrepet finn stad medan det går føre seg ei rettssak mot fleire som visstnok skal ha medverka til angrepet mot Charlie Hebdo, men det er uklart om det har noko med angrepet å gjere.

Fredag skal enkjene etter dei som opna eld i redaksjonslokala, vitne.

